Dybala, l’esito degli esami: affaticamento muscolare adduttore destro

La Roma fa un sospiro di sollievo. Nulla di grave per Paulo Dybala. Il numero 21 giallorosso ha abbandonato il terreno di gioco poco prima della mezz’ora durante la gara a Rotterdam contro il Feyenoord. Si temeva il peggio, visto che il giocatore è uscito dal campo quasi in lacrime. Stamattina sono stati svolti gli esami per capire le gravità dell’infortunio. L’esito è positivo e fa ben sperare: escluse lesioni muscolari. Si tratta di affaticamento all’adduttore destro. Si attendono i tempi di recupero, sicuramente la Joya non sarà a disposizione per il match di domenica contro l’Udinese.