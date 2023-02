Dybala: “L’abbiamo giocata come se fosse una finale. Diamo sempre qualcosa di più grazie ai tifosi” – VIDEO

Paulo Dybala ha sigillato la qualificazione della Roma contro il Salisburgo. Un sinistro al volo, su assist di Spinazzola, per firmare il passaggio del turno in Europa League.

DYBALA A SKY SPORT

Non era una partita facile.

“Partita difficile, ma l’abbiamo giocata come se fosse una finale. I miei compagni hanno fatto una gara incredibile dal punto di vista della voglia e del carattere. Dal primo minuto si è visto che cercavamo di dare il meglio. Abbiamo fatto una bella partita e meritavamo la vittoria”.

Eri in dubbio, ma hai dimostrato senso di attaccamento per questa squadra.

“In queste partite devo dare qualcosa in più anche se non sono al 100%. Devo aiutare il mister e i miei compagni, ho stretto i denti e per fortuna abbiamo vinto”.

Ti aspettavi questa avventura a Roma così ricca di emozioni?

“Non immaginavo questa passione dei tifosi. Dall’esterno la vedevo, ma dall’interno è differente. La gente è incredibile, anche in questa partita c’è stato il sold out ed è come se giocassero loro. Noi diamo sempre qualcosa di più grazie ai tifosi. Il mister aveva chiesto a loro di aiutarci, mi sa che lo hanno fatto troppo (ride, ndr)”.

Dove può arrivare la Roma?

“Un allenatore come Mourinho sa cosa serve in queste partite. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita contro la Cremonese, dobbiamo sempre dare il meglio sia in Serie A sia in Europa League”.

DYBALA A ROMA TV+

Sulla gara.

“Credo che oggi abbiamo dimostrato di meritare. Abbiamo fatto una partita incredibile sotto l’aspetto del carattere, abbiamo lottato su ogni palla come se fosse l’ultima. Credo che questo si sia visto, la gente ci ha aiutato. Oggi abbiamo meritato la vittoria”.

Qual è il segreto di questa squadra e della sua crescita nel 2023?

“La voglia di dimostrare che siamo una squadra forte. Molti miei compagni vengono dalla vittoria di un titolo internazionale, non è poco. Questa è una competizione che ci carica, il mister la conosce bene e ci aiuta a migliorare con i suoi consigli. Oggi abbiamo fatto molto bene”.

Quanto senti tua questa Roma? Te l’aspettavi così?

“Immaginavo tante cose, ma cerco di godermi il momento, di divertirmi in campo e di far divertire la gente, ma sempre con serietà e professionalità. Spero di poter continuare a farla divertire”.