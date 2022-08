Dybala, la Joya si sente sotto porta: Mourinho guadagna pericolosità

La Gazzetta dello Sport (A. Frosio) – Un’estesa macchia rossa si estende verso la porta avversaria. Paulo Dybala rappresenta un upgrade in fase conclusiva per la Roma rispetto a Mkhitaryan. Non lo stesso ruolo in senso stretto ma proprio per questo la Joya sembra più utile al progetto-Mourinho.

Dybala produce più expected goals, conclude di più, è più presente in area. E negli altri valori non è interiore a Mikhi, se non nelle riconquiste in pressing e nel numero di palle perse. In sostanza, Dybala perde il possesso più spesso ma quando ha palla è più pericoloso.