Dybala ko: domani gli strumentali. Salta Rangers e Udinese

Brutta notizia per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Paulo Dybala è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del match contro il Milan, dopo aver calciato il rigore parato da Maignan. Il numero 21 giallorosso ha subito avvertito un fastidio muscolare e, visibilmente dolorante, ha chiesto immediatamente il cambio.

Le prime sensazioni non lasciano ben sperare. Domani l’argentino si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero. Certe, al momento, le sue assenze nelle prossime due gare: giovedì contro i Rangers, a Glasgow, in Europa League (ore 21:00) e domenica all’Olimpico contro l’Udinese (ore 18:00).

L’infortunio arriva in un momento delicato, ma fortunatamente alla vigilia della sosta per le nazionali, che ora diventa un’occasione utile per il suo recupero completo. In casa Roma, però, cresce la preoccupazione: Dybala è un punto di riferimento imprescindibile nel sistema offensivo giallorosso e la sua assenza pesa, come già accaduto dopo lo stop seguito alla gara con il Torino di metà settembre.