Il Messaggero (D. Aloisi) – Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al tendine di Paulo Dybala. Lunedì mattina è partito da Ciampino verso l’Inghilterra e ieri si è operato a Londra, alla Fortius Clinic. Adesso per la Joya inizierà la riabilitazione che si svolgerà a Trigoria. Prima di riprendere l’attività serve l’ok del chirurgo e sono almeno tre i mesi di stop.

L’obiettivo è essere al top per l’inizio della nuova stagione. L’argentino sapeva che l’operazione avrebbe allungato i tempi di recupero, ma allo stesso tempo elimina eventuali ricadute.

Sarà l’ultimo anno in giallorosso? Il rinnovo automatico di Paulo è scattato fino al 2026 e le parti dovevano parlare di un eventuale prolungamento fino al 2027. Ora è tutto congelato ma questo non significa che l’addio sia scontato. Paulo ha chiesto di poter rimanere al fianco della squadra. Si affaccerà ogni tanto durante le sedute e sarà presente all’Olimpico. Questa sera è in programma il ritorno nella Capitale.