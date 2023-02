Dybala interrogato dalla Finanza sulla manovra stipendi

Il Tempo (L. Pes) – Non solo campo per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, oltre alla volontà di recuperare per la grande sfida di stasera contro il Salisburgo, due giorni fa è stato ascoltato dalla Guardia di Finanza. Il tema resta quello della manovra stipendi nell’ambito dell’inchiesta sulla Juventus. L’ex bianconero, come tutti i suoi ex compagni, è stato interrogato come persona informata sui fatti. Il cuore della questione riguarda gli stipendi della stagione 2020-21, e in particolare ai 3,7 milioni di euro che Paulo avrebbe dovuto percepire dalla Juve nella stagione successiva, ma che non ha mai incassato. Per questo, come riportato da Repubblica, a maggio i legali di Dybala, dopo il mancato rinnovo hanno fatto richiesta ai bianconeri di risarcimento da 3 milioni, che la Juventus ha inserito nel nuovo bilancio come fondo rischi. Al momento da Trigoria non filitra preoccupazione su un’eventuale squalifica: si attendono sviluppi.