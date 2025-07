Corriere dello Sport (L. Scalia) – Contro il Trastevere Gasperini ha provato a far coesistere Dybala e Soulé: l’argentino ex Juve ha agito da falso nove, mentre Matias è stato spostato sulla trequarti sinistra. L’esperimento non ha convinto, ma la stagione è lunga e il tecnico avrà tempo per affinare l’intesa.

Dybala ha superato i problemi fisici, Soulé può esplodere sotto la guida di Gasperini, come successo a Lookman e De Ketelaere. Avere due talenti così è un’opportunità, non un problema.