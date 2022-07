Dybala in panchina stasera per l’amichevole contro lo Sporting

Il Corriere dello Sport – Niente tribuna per Paulo Dybala, i tifosi potranno vederlo direttamente vicino a Mourinho. L’attaccante argentino sbarcato ieri in Portogallo per aggregarsi al gruppo giallorosso, questa serà siederà in panchina nell’amichevole in programma alle 21 (orario italiano) contro lo Sporting Club. Dybala naturalmente non giocherà, non ha il ritmo partita e dovrà fare una preparazione specifica per la riatletizzazione, ma Mourinho ha deciso di farlo sedere vicino ai suoi nuovi compagni di squadra per farlo ambientare meglio. Non sarà quindi in tribuna vicino ai Friedkin ma assisterà alla sfida con il tecnico e i compagni.