Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Paulo Dybala entra in campo e illumina la Roma. Gli sono bastati due minuti per mettere il suo timbro sulla partita, cinque per realizzare una doppietta, diciassette per servire anche un assist a Belotti. Un ingresso in campo stellare per la Joya, contro il modesto Latina, ma un segnale importante per Mourinho, la squadra e i tifosi.

Paulo è totalmente concentrato sulla Roma, sul campo, per dimostrare di poter guidare (per ora) la squadra anche senza il centravanti che lui e Mourinho sperano possa arrivare. L’amico Alvaro Morata che la Joya e il tecnico sentono spesso per chiedergli di aspettare la squadra giallorossa.

Ieri mattina nell’amichevole vinta 6-0 contro la squadra di Lega Pro, Dybala è entrato nella ripresa e dopo appena due minuti è andato a segno. Gol facile facile (per chi ha le sue qualità): appoggio di El Shaarawy al limite dell’area di rigore e preciso piatto sinistro dell’argentino che ha battuto un ottimo Cardinali, il migliore in campo del Latina. Due minuti dopo ecco il gol capolavoro, per gesto tecnico, precisione, qualità.

Pallone in area, posizione defilata: Dybala se lo ritrova improvvisamente tra i piedi e senza neanche pensarci tenta il cucchiaio (si, quello alla Totti) che scavalca il portiere distante pochi passi e dolcemente accarezza la rete sul secondo palo. Un gol talmente bello che ha strappato non solo gli applausi dei pochi tifosi fortunati che hanno potuto assistere al match a porte chiuse (e con i quali Paulo si è intrattenuto a fine partita), ma anche delle due panchine.

Gol, abbracci e Paulo subito a cercare con lo sguardo il suo amico Matic, compagno dei siparietti social. Per concludere il suo show, un assist meraviglioso per il gol di Belotti. Ha fintato il tiro dal limite con il mancino, poi invece ha servito alla perfezione l’inserimento sulla destra dell’attaccante, autore di una doppietta e che ha dato segnali di risveglio.

A segno in partita anche Pagano e Ibañez, con tutti i giocatori della rosa in campo nel corso dei novanta minuti (fatta eccezione di Matic, fuori per gestione). Come Aouar, poi sostituito nella ripresa da Pellegrini (e sarà interessante vedere come e se i due coesisteranno in campo), e gli altri tre acquisti N’Dicka, Llorente e Kristensen.

Adesso è la Joya ad aspettarsi un assist. Sul campo? Non solo, anche negli uffici di Trigoria. Perché Jorge Antun e Carlos Novel, i due agenti dell’attaccante, ieri hanno fissato un incontro con Tiago Pinto per la prossima settimana. Il general manager oggi non partirà con la squadra per l’Algarve, per la seconda parte del ritiro, ma aspetterà l’incontro con i due agenti per discutere del nuovo contratto della Joya. Una notizia importante per la Roma, Mourinho e lo stesso giocatore che vuole continuare a concentrarsi sul campo chiudendo il prima possibile la vicenda contrattuale. Dybala vuole pensare alla Roma, a illuminare la squadra come ha fatto anche ieri.