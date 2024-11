Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – E. adesso Claudio Ranieri deve decidere. Perché è il primo a sapere che, come diceva Mourinho, esiste una Roma con Paulo Dybala e una naturalmente senza. E allora oggi – e domani – l’argentino proverà ad allenarsi in gruppo per essere almeno convocato, ma poi sarà il tecnico a decidere se e quanto impiegarlo. Iniziamo dalle notizie: ieri Dybala non si è allenato in gruppo, ha fatto ancora differenziato.

Oggi proverà a lavorare con i compagni perché lui vuole esserci a Napoli. Intanto però Ranieri è costretto a ripensare a una Roma senza di lui e a misura di Antonio Conte. Come? Con un 4-5-1 che può diventare tranquillamente un 4-3-3 in fase offensiva. Quindi utilizzando lì davanti El Shaarawy, Dovbyk e Soulé dal primo minuto.

E il resto? Ranieri ripartirà dalle certezze. E quindi Svilar in porta (ben contento di aver davanti una difesa più coperta), Celik, Mancini (che ha recuperato da tutti i problemi fisici, compresa la pubalgia), N’Dicka e Angeliño in difesa, poi a centrocampo Soulé, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, più Dovbyk in avanti. Il francese in questo momento non può essere tolto, Cristante si è sempre allenato a Trigoria anche se Pisilli piace molto a Ranieri.



La squadra ha risposto presente. Come? Dando il massimo. Un paio di esempi: Dybala oggi proverà ad allenarsi in gruppo perché vuole almeno partire per Napoli. Ieri la Joya ha preferito continuare a svolgere un allenamento personalizzato. Al momento è più facile vederlo in panchina che in campo dal primo minuto.

L’altro esempio di grande disponibilità della squadra è sicuramente Artme Dovbyk. Il gigante ucraino ieri è partito all’alba (ore 6 di mattina) per essere a Roma il prima possibile e poter correre immediatamente al Fulvio Bernardini per svolgere fisioterapia e poi allenarsi in campo. Un segnale di attaccamento alla Roma, quello che tutto a Trigoria hanno percepito da parte del centravanti che ha già detto allo staff di voler stringere i denti, nonostante un ginocchio non in perfette condizioni.