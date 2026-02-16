CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Le condizioni di Paulo Dybala restano precarie. Tornato in gruppo mercoledì, sabato, alla vigilia della sfida con il Napoli, ha sentito nuovamente fastidio al ginocchio infiammato. La giornata di ieri è trascorsa riposando ed eseguendo qualche esercizio in palestra, mentre oggi tornerà in campo con un preparatore per testare la soglia del dolore e capire se potrà riaggregarsi ai compagni. La partita del Maradona l’aveva cerchiata in rosso sul calendario dopo due settimane abbondanti di indisponibilità.

A questo punto l’asticella è spostata a domenica prossima, per Roma–Cremonese. Dybala, che a inizio marzo diventerà papà, ha saltato ieri l’undicesima partita di questo 2025-26, stagione che lo porterà alla scadenza del contratto e in cui sono stati già tre gli infortuni: due lesioni muscolari e questa infiammazione al ginocchio. “Tutto questo non inciderà sulle discussioni che avremo con lui e il suo agente”, la promessa di Massara. Un anno fa, di questi tempi, erano state appena tre le assenze, dato che a fine maggio sarebbe poi salito a tredici a causa della lesione risolta poi con l’intervento chirurgico.