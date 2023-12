Il Tempo (L. Pes) – Una speranza chiamata Dybala. Ieri pomeriggio nella seduta di allenamento e tra i calciatori si è rivisto anche l’argentino che ha svolto parte del lavoro insieme ai suoi compagni. Crescono quindi le possibilità di rivedere la Joya per l’ultima partita del 2023, proprio contro la “sua” Juventus allo Stadium.

I prossimi tre allenamenti in programma saranno quindi cruciali per valutare al meglio le condizioni di Dybala, reduce da una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata lo scorso 10 dicembre con la Fiorentina, che costrinse il giocatore ad alzare bandiera bianca dopo poco meno di 25 minuti. Mourinho ne aveva parlato con ottimismo già alla vigilia della gara con il Napoli, senza tuttavia sbilanciarsi troppo su eventuali progressi in vista proprio della Juventus.

Oltre all’argentino si è allenato con la squadra anche Renato Sanches, che ha recuperato dal virus influenzale che l’aveva tenuto fuori contro il Napoli, mentre punta alla prima convocazione stagionale Kumbulla che ha ormai messo alle spalle l’operazione al crociato svolgendo l’ennesima seduta con il resto dei compagni. Rimangono ancora fermi ai box Aouar e Smalling, che torneranno solamente nel 2024.