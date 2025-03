L’infortunio di Paulo Dybala ha inevitabilmente acceso l’attenzione sui tempi di recupero dell’attaccante argentino, elemento chiave per la Roma. Dopo l’intervento chirurgico, il club giallorosso ha predisposto un percorso riabilitativo accurato, affidandosi a uno staff di alto livello per garantire il miglior rientro possibile.

Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana dei Fisioterapisti dello Sport, ha parlato delle tempistiche e delle tappe del recupero: “Non possiamo fare una previsione dettagliata, dipenderà da come Dybala reagirà agli stimoli post-operatori. In generale, la letteratura scientifica indica un recupero tra le 8 e le 12 settimane prima di un ritorno all’attività sportiva”. Il fisioterapista ha poi illustrato le fasi della riabilitazione: “Inizialmente si lavorerà sulla biostimolazione del tessuto operato, poi sull’attivazione muscolare, per passare successivamente a forza ed elasticità, evitando rischi di nuove problematiche. Infine, la parte finale della riabilitazione si svolgerà in campo, con un reinserimento graduale in gruppo.”

La Roma, sottolinea Torquati, ha investito molto nel proprio staff medico, diventando una società all’avanguardia nella gestione degli infortuni. L’obiettivo è riportare Dybala al massimo della forma senza affrettare i tempi, garantendo così un rientro sicuro e duraturo.