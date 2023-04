Arrivano buone notizie. Gli esami a cui si è sottoposto Dybala hanno escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo/contusivo alla caviglia destra. Sospiro di sollievo per l’argentino dopo l’entrata killer di Palomino a Bergamo di lunedì. La Joya ha voluto condividere un post su Instagram con un messaggio: “I controlli sono stati positivi. Lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile“. Insomma ci si aspetta di vederlo almeno in panchina contro il Milan.