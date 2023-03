Dybala guida la Roma in campo e sui social

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mourinho vuole soprattutto che Paulo Dybala si prenda la Roma sulle spalle per trascinarla nella gara di stasera e poi contro la Lazio. Del resto la Joya è il giocatore più esperto della rosa giallorossa nelle competizioni internazionali. Fin qui ci è sempre riuscito in Europa League, con tre gol e un assist in sei partite. Decisivo con la rete nei playoff di ritorno contro il Salisburgo, ma anche con l’assist che ha regalato la rete dell’importante 2-0 realizzato da Kumbulla. Punto di riferimento dei compagni di squadra, colonna portante di Mourinho: c’è una Roma con Dybala e una senza. E si è visto anche nella sconfitta contro il Sassuolo. Paulo accende la luce agli altri dieci in campo e ai tifosi sugli spalti.

A proposito del gol segnato contro il Sassuolo, Dybala non avrà trovato la vittoria ma un record personale. Stavolta social. Il giocatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram la rete segnata contro i neroverdi festeggiando i 155 milioni di followers su Instagram. Dybala nel 2021 è stato il calciatore più influente al mondo sui social, e il quinto atleta se considerati tutti gli sportivi. E negli ultimi anni non è stato da meno. Nella stagione passata si è classificato all’ottavo posto dei giocatori più influenti, mentre in questo inizio di 2023 è al settimo posto tra i giocatori più cercati su Google.