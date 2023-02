Dybala gela la Roma: “Non so se resterò ma vorrei vincere con Mourinho”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Associare i brividi al freddo di Salisburgo è così facile che non varrebbe neppure la pena di parlarne. Per questo forse, con un colpo di fuoriclasse, Paulo Dybala spiazza tutti e i brividi li fa venire ai tifosi della Roma lontani, e gli è sufficiente parlare del suo futuro. D’altronde, da tempo la sua clausola rescissoria da 20 milioni aleggia come uno spettro, soprattutto adesso in cui anche il futuro di José Mourinho è incerto. E allora l’argentino apre il valzer dei dubbi. Inutile nasconderlo: la sponsorizzazione della Joya allo Special è di quelle forti, anche se poi abbassa un po’ il tiro. “Voglio vincere con la Roma, ci sono due possibilità di farlo a livello matematico, ma una è più probabile. Voglio vincere con la Roma e che la Roma giochi in Champions League l’anno prossimo”.