Dybala, forte contusione alla caviglia. Domani ulteriori esami

Un sospiro di sollievo, che verrà rilasciato del tutto solo domani. Paulo Dybala dopo l’entrata durissima di Palomino nella sconfitta di ieri a Bergamo (3-1) ha rimediato solamente una forte contusione alla caviglia sinistra, che comunque non risulta essere gonfia. Questo è quanto emerso dagli esami eseguiti in giornata. Domani la Joya si sottoporrà ad ulteriori visite che accerteranno il problema ed indicheranno i relativi tempi di recupero. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Dopo la caduta di ieri, la Roma sabato affronterà il Milan. Mourinho spera di avere Paulo il prima possibile per affrontare al massimo lo sprint finale, tra cui soprattutto la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Sabato, e non solo, lo Special One dovrà già fare a meno di Smalling, Wijnaldum e Llorente. Chris rientrerà tra circa un mese, mentre Gini ed il difensore spagnolo dovrebbero essere a disposizione tra due settimane