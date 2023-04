Dybala fa gola all’estero, il suo agente è a Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dybala c’è sempre, anche quando non brilla. La prestazione di Paulo contro la Sampdoria non passerà alla storia, ma l’argentino è comunque stato decisivo battendo alla perfezione il rigore del 2-0. Il tutto sotto lo sguardo di Dan e Ryan Friedkin, presenti in tribuna, ma anche di Jorge Antun, l’uomo che cura gli interessi di Paulo.

Il sessantaseienne di Cordoba è sbarcato nella capitale e domenica sera era all’Olimpico ad assistere al match dell’attaccante. La sua presenza nella capitale è ancora più rilevante, soprattutto in virtù delle voci dei media spagnoli che vogliono i top club interessati all’argentino. Una inevitabile minaccia sulla permanenza nella capitale in virtù della clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero.

La visita di Antun – che resterà nella capitale almeno una settimana – porterà a un incontro tra l’agente e la Roma. E nel meeting inevitabilmente si parlerà del futuro dell’attaccante, tra la permanenza in giallorosso, il rinnovo di contratto o un addio a fine stagione. La questione richiederà del tempo, ma soprattutto garanzie da parte della Roma che non vorrebbe privarsi dell’argentino ma trattenerlo.

Questa è la settima stagione in cui Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in Serie A: dal 2004/05, solo tre giocatori hanno registrato sette campionati con almeno gli stessi numeri: Zlatan Ibrahimovic, Antonio Di Natale e Francesco Totti. Decisivo in campo, ma anche fondamentale dal punto di vista commerciale. Le sue maglie sono le più vendute in questa stagione, in più Paulo attira sponsor e investimenti.

La Roma per questo spera di averlo a disposizione per la tournée in Asia della prossima estate, con indosso la nuova maglia firmata Adidas, futuro sponsor tecnico del club, ma già anche della Joya (e dello Special One). La permanenza di Mourinho sarà fondamentale per continuare a vedere Dybala a Trigoria, così come un progetto ambizioso e naturalmente un aumento dell’ingaggio. La Roma per eliminare la clausola dovrà discutere totalmente un nuovo contratto, quindi cifre diverse dai 4,5 milioni netti a stagione più bonus (ad arrivare a 6 totali) che la Joya percepisce attualmente. Le big spagnole e inglesi monitorano con attenzione la situazione di Dybala, la Roma non ha tempo da perdere.