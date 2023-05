Dybala esulta: “L’unione fa la forza. Daje Roma” – FOTO

La Roma torna a sorridere. La squadra giallorossa riesce a battere 1-0 il Bayer Leverkusen nell’andata delle semifinali di Europa League. Mattatore della serata un romano e romanista come Edoardo Bove, al primo gol in competizioni europee. Tra le note positive dell’incontro c’è anche l’ingresso in campo nella ripresa di Paulo Dybala. Mourinho ha concesso alla Joya dei minuti importanti per rimettersi in forma. L’argentino al termine del match ha condiviso sui social un post con uno scatto della partita: “L’unione fa la forza. Daje Roma“, la didascalia scelta. Un gruppo coeso pronto a sacrificarsi e battagliare, ma la missione non è ancora finita.