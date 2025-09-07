Il Tempo (L. Pes) – Dall’Empoli a Pisa, dal sogno alla realtà. Quello che sembrava impossibile, oggi potrebbe diventare concreto: Dybala e Soulé, legati da una forte amicizia fuori dal campo ma raramente protagonisti insieme in giallorosso, hanno finalmente dato segnali incoraggianti.

In passato aveva provato a schierarli insieme De Rossi, nella sfortunata gara con l’Empoli, senza fortuna. Poi qualche timido tentativo con Ranieri, sempre attento all’equilibrio tattico. Adesso, invece, Gasperini sembra davvero intenzionato a riproporre la coppia. A Pisa, nella ripresa, la Roma ha mostrato una nuova faccia: più qualità, più fantasia, ma senza perdere ordine.

Lo scorso anno i due avevano messo insieme appena 324 minuti senza incidere, mentre in soli 45 minuti di questo avvio stagionale è già arrivato un gol (due, se non fosse stato annullato quello di Soulé per un tocco di mano). Un segnale chiaro: l’aria nuova in attacco potrebbe passare proprio da loro.