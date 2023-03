Dybala e Smalling pronti a restare con la permanenza di Mourinho

Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) – All’entourage di Dybala piacerebbe un sacco poter sfruttare la clausola di 12 milioni e portare Paulo in Spagna o in Premier (chi ha detto per via delle commissioni?). La permanenza di Mourinho indurrebbe tuttavia la Joya a prendere in considerazione l’idea di restare, la qual cosa non gli dispiace affatto.

Lo stesso dicasi per il miglior difensore della compagna, Smalling, anch’egli legatissimo al tecnico che gli ha restituito condizione, fiducia e autorevolezza. Chris non ha ancora rinnovato: la prospettiva di giocare un altro anno per Mourinho può convincerlo ad accettare la proposta di Dan Friedkin.