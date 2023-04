Dybala è pronto per un altro derby

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Presentazione a quello Quadrato, all’Eur, il 26 luglio davanti a diecimila persone, martedì scorso invece lo shooting davanti all’Anfiteatro Flavio dopo l’intervista con Dazn. Neanche a dirlo, bagno di folla dei tifosi che hanno cercato in tutti i modi di strappare un selfie con la Joya e di caricarlo in vista delle prossime partite tra campionato ed Europa League. Inevitabile tra uno scatto e l’altro anche la famosa richiesta che si fa al giocatore che si incontra e il cui futuro è in bilico: “Dai Paulo, resta alla Roma!”. Sorrisi dell’argentino, ma bocca cucita aspettando naturalmente di poter avere un quadro più chiaro della situazione. L’incontro tra il club e l’agente Jorge Antùn ancora non c’è stato.

Dybala è concentrato sul campo e sulle prossime importanti – per non dire fondamentali – sfide tra Serie A ed Europa. La prima di queste è un incrocio con il suo passato da bianconero, e un derby che vuole continuare a vivere da protagonista. Dopo aver perso quello romano, l’attaccante vuole riscattarsi battendo il Torino sotto la Mole Antonelliana per centrare la seconda vittoria in trasferta in questo 2023. Il dato confortante per la Roma è che tra Palermo e Juventus, Paulo non ha mai perso contro i granata: diciotto gare disputate tra campionato e Coppa Italia, 11 vittorie e 7 pareggi. Cinque reti segnate, tre assist e tante ottime partite che hanno portato i suoi club a portare a casa uno o tre punti. Così come ha fatto nella gara d’andata.