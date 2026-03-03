Una giornata che va oltre il calcio e che profuma di emozione pura. In casa Dybala si festeggia un evento speciale, destinato a restare indelebile nella memoria della coppia e dei tifosi che in queste ore hanno riempito i social di messaggi d’affetto.

Secondo quanto condiviso direttamente dai protagonisti sui rispettivi profili social, Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno celebrato la nascita della loro prima figlia, Gia, venuta alla luce al Policlinico Gemelli. Il nome, scelto da Oriana, è un omaggio al personaggio interpretato da Angelina Jolie nel film Gia di fine anni ’90. A corredo delle prime immagini pubblicate online, la didascalia semplice ma carica di gioia: “Un applauso per mamma e papà”.

Immediata la reazione del mondo del calcio: sotto al post sono comparsi i commenti di amici ed ex compagni della Joya come Álvaro Morata e Matías Soulé, insieme a centinaia di messaggi di tifosi e colleghi. Per Dybala e Oriana si apre ora un capitolo nuovo e speciale, fatto di notti insonni ma soprattutto di una felicità tutta da vivere.