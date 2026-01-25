Dybala e Malen: la Joya può essere la miccia che accende il numero 14

La Gazzetta Dello Sport (Andrea Pugliese) – Gasperini è stato chiarissimo: “Ora siamo forti davanti, non solo dietro o a centrocampo”. Un messaggio che lascia intuire la direzione delle sue scelte: andare a caccia del massimo della qualità offensiva, sfruttando la presenza di Dybala e il supporto di Malen. L’obiettivo è semplice e ambizioso: dare alla Roma la massima propulsione possibile in una partita che il tecnico vuole vincere attraverso estro e imprevedibilità.

La posizione della Joya non è in discussione. Gasperini lo ripete da settimane: “Se Dybala sta bene, con me gioca sempre”. È il giocatore con più qualità della rosa e lo ha confermato anche a Torino, dove ha mostrato una connessione tecnica già sorprendente con Malen. “Parlano lo stesso linguaggio”, ha ribadito il tecnico, convinto che quella sintonia possa diventare un’arma determinante.

Le scelte di giovedì scorso in Europa League contro lo Stoccarda vanno nella stessa direzione.

Se però non dovesse essere Soulè a partire dal primo minuto, l’alternativa naturale sarebbe Pellegrini, più abituato a muoversi da trequartista sul centro-sinistra. Un’altra opzione, più tattica, prevede l’alzamento di Cristante per togliere fiato e idee a Modric: una mossa che il tecnico potrebbe utilizzare anche a gara in corso, per cambiare ritmo e densità nella zona nevralgica.