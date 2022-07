Dybala e la clausola, la Roma può bloccarla con aumento dell’ingaggio o con allungamento del contratto

Nel contratto di Paulo Dybala è presenta una clausola liberatoria da circa 20 milioni di euro. Una clausola che ci sarebbe stata con qualsiasi club, anche Napoli ed Inter. La Roma, però, ha siglato una sorta di “partnership” col giocatore. La Roma ha la facoltà di rigirare il tutto a suo favore. Ma come? Come spiega Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, i giallorossi bloccherebbero tale via d’uscita con un aumento dell’ingaggio o con un allungamento del contratto.