Dybala è in dubbio, si scalda Baldanzi

Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Si fosse giocato oggi o domani, e se non ci fosse stata di mezzo Pasqua, Dybala non sarebbe neppure partito per Lecce. Con due giorni in più veri di allenamento l’argentino sta facendo di tutto per essere a disposizione almeno per la panchina. Con Azmoun out e Pellegrini squalificato, De Rossi è pronto a dare fiducia dal primo minuto a Baldanzi, il quale giocherebbe al fianco di Lukaku ed El Shaarawy. Paulo sta meglio e oggi è atteso in gruppo, ma né lui né il tecnico vogliono forzare: troppo importante la sua presenza nelle prossime due partite per rischiare.

A centrocampo spazio ad Aouar con Cristante e Paredes. Il centrocampista argentino sta bene, ma in nazionale ha rimediato un piccolo affaticamento muscolare, motivo per cui in caso di forfait è pronto Bove.

Rimarranno a Roma Kristensen e Spinazzola, mentre Abraham potrebbe raccogliere i suoi primi minuti della stagione.