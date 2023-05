Dybala e Abraham per l’Europa

La Repubblica (M. Juric) – Tra pareggi e sconfitte, infortuni e operazioni chirurgiche, diciotto giorni dopo la notte di Roma–Feyenoord sono tornate le buone notizie da Trigoria. Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum sono tornati ad allenarsi in gruppo e puntano dritti alla sfida di giovedì sera con il Bayer Leverkusen.

L’argentino viaggia verso una maglia da titolare nel primo round della sfida più importante della stagione. Sarà probabilmente lui a guidare fin dal primo minuto l’asfittico attacco giallorosso insieme ad Abraham e Pellegrini. La sgambata contro l’Inter aveva questo obiettivo, mettere minuti in previsione della sfida ai tedeschi. Un programma focalizzato all’Europa League che ha coinvolto anche il centrocampista olandese, assente dalla notte con il Feyenoord, e pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo.

Recuperi che fanno tornare almeno per qualche giorno il sorriso sul volto di Mourinho, nonostante la notizia più bella tardi ad arrivare. Il recupero di Smalling rimane argomento secretato. L’inglese continua a fare lunghe sedute di terapie per accorciare i tempi di un suo ritorno in campo. L’obiettivo resta averlo a disposizione, quasi ad ogni costo, per la gara di ritorno in Germania.