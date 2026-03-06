Dopo l’intervento al menisco esterno, Paulo Dybala ha lasciato la clinica Villa Stuart, dove nella giornata di oggi era stato sottoposto all’operazione al ginocchio. L’attaccante della Roma è stato dimesso e può ora concentrarsi sulla fase di recupero, fondamentale per tornare in campo nel miglior modo possibile.

Per la Joya inizia quindi il percorso riabilitativo, che si preannuncia delicato ma decisivo in vista del ritorno a disposizione della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. In questa stagione l’argentino è stato più volte frenato da problemi fisici e l’ultimo guaio al ginocchio lo ha costretto a ricorrere all’intervento chirurgico. L’obiettivo dello staff medico è permettere al numero 21 giallorosso di recuperare senza forzare i tempi, seguendo un programma di riabilitazione mirato. La volontà del giocatore resta quella di tornare a disposizione il prima possibile per aiutare la squadra nel finale di stagione.

A commentare l’operazione è stato il chirurgo Pier Paolo Mariani, che ha spiegato: i tempi di recupero stimati sono di circa 45 giorni e il rientro in campo verrà stabilito dallo staff medico in base ai progressi della riabilitazione. Se il percorso procederà senza intoppi, il ritorno di Dybala potrebbe arrivare subito dopo le festività di Pasqua, quando la Roma spera di ritrovare uno dei suoi uomini più decisivi.