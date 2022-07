Dybala, decisivi anche i Friedkin con una chiamata

Non solo Mourinho e Pinto. Per portare Dybala alla Roma sono intervenuti anche i Friedkin e non si parla di metterci i soldi. Come riportato da Andrea Di Carlo de La Repubblica, la presidenza giallorossa è intervenuta con una telefonata al giocatore che lo ha condotto al sì. Texani, quindi, sempre presente nelle trattative, anche con discrezione.

