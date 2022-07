Dybala day all’Eur: maxi-schermi e strade chiuse

Il Messaggero – È il giorno di Paulo Dybala alla Roma. Stasera l’evento al Colosseo Quadrato dell’Eur per la presentazione ufficiale dell’attaccante argentino. L’arrivo del giocatore fortemente voluto da Mourinho per tentare la scalata allo Scudetto è previsto nel quartiere generale della maison Fendi per le 21 circa. Ieri il sopralluogo della Questura per delineare il piano di sicurezza e approntare la viabilità.

Ai lati del Palazzo della Civiltà del lavoro saranno montati due maxi-schermi, è atteso l’arrivo dei tifosi giallorossi (anche se i club organizzati confidano in una presentazione vis-à-vis a Trigoria) mentre bisognerà tenere a debita distanza qualche eventuale guastafeste biancazzurro.

La polizia locale del IX Gruppo sarà impegnata con oltre 10 pattuglie, già dalla mattina, per liberare i piani stradali come disposto dalla Questura per motivi di sicurezza e ordine pubblico e la gestione dei servizi di viabilità. Le chiusure interesseranno piazza Quadrato della Concordia, via della Civiltà del Lavoro, parte di viale Pasteur, piazzale Adenauer e viale dell’Urbanistica e, in caso di necessità, procederanno ad ulteriori interdizioni momentanee.