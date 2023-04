Paulo Dybala sempre più determinante per la Roma. La Joya, con il gol dal dischetto contro i Granata, ha raggiunto un record, è il secondo giocatore a segnare più di 10 goal (11 in stagione) e fornire più di 5 assist (ora a quota 6) alla sua stagione di debutto in maglia giallorossa. Prima di lui Mohamed Salah, nella stagione 2015-16, sono gli unici due a riuscirci, dalla stagione 2004-05.