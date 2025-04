Paulo Dybala, in conferenza ai Laureus World Sports Awards, dice la sua sulla corsa Champions: “Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto. Speriamo che la Roma faccia il suo e che le squadre che stanno più su in classifica perdano alcuni punti, in modo che possiamo arrivare alla Champions”. Una battuta, infine, sul suo impiego da “vice allenatore”: “Cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo”.