Dybala cerca il bis, Pellegrini spera. Cristante torna al fianco di Koné

Il Messaggero – Poco più di un anno fa Roma-Parma si era trasformato in un atipico scontro salvezza. I giallorossi navigavano nelle zone basse della classifica con appena sedici punti dopo sedici giornate, due in più del Cagliari terzultimo. Il vento ora è decisamente cambiato, la Roma dopo otto partite ha già più punti (18) e nel 2025 nessuno ha fatto meglio. E in palio c’è la vetta della classifica, restare al passo del Napoli. A dicembre ci aveva pensato Dybala a trascinare la squadra con due gol e un assist e questa sera Gasperini ha intenzione di affidargli ancora una volta le chiavi dell’attacco. Dovbyk scalpita per tornare dal primo minuto, ma Paulo è in vantaggio nel ballottaggio. A Reggio Emilia ha riposato l’ultima mezz’ora proprio per essere al top della forma. Ferguson ha recuperato dal problema alla caviglia e potrà dare una mano a gara in corso. Dietro Dybala tornerà Matias Soulé che domenica per la prima volta in stagione non ha giocato dall’inizio. Verso una maglia da titolare anche Pellegrini, favorito su El Aynaoui. In caso di utilizzo dell’ex Lens, sulla trequarti potrebbe rivedersi Cristante come successo al Mapei Stadium. A sinistra potrebbe rivedersi Wesley che ha convinto il tecnico su entrambe le fasce: «Sta crescendo, questa è la prova che con i giovani serve pazienza», aveva detto dopo la vittoria contro il Sassuolo. A destra chance per Rensch che non gioca dal primo minuto in campionato da oltre un mese, nel derby. In difesa – davanti a Svilar – spazio al solito terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Il pacchetto arretrato dà garanzie, tre i gol subiti nelle prime otto. Mai così bene dal 2013, in quel caso solamente uno con Garcia in panchina.