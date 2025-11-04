Corriere della Sera (U. Trani) – Si ricomincia da 10. Sono le reti segnate dalla Roma in dieci giornate di campionato, media bassissima, appena una a partita (la stessa pure in Europa League: 3 gol in tre match). C’è da chiedersi come Gasperini sia riuscito a salire così in alto, ad essere secondo insieme con l’Inter e il Milan e a un punto dal Napoli capolista. La risposta più semplice: Svilar ha fatto la differenza. Fine. La miglior difesa, grazie alle prodezze del portiere, si sostituisce all’attacco che non è nemmeno da metà classifica. Giochista, sì. Ma giochista di prestigio.

Gian Piero ora è chiamato ad andare oltre, avendo perso Dybala e chissà fino a quando e dovendo aspettare il post sosta per sapere se potrà riavere Ferguson, il centravanti di scorta ancora a digiuno nelle tredici gare ufficiali. Dovrà insomma inventarsi qualcosa per dare un senso al suo lavoro quotidiano che sta diventando riconoscibile nelle prestazioni della Roma.

Le chance devono trasformarsi in reti. A pensarci sono chiamati i soliti noti: Soulé, il miglior marcatore con 3 reti, Dovbyk fermo a 2 e gli altri che hanno garantito il minimo cioè Wesley, Hermoso, Cristante e Pellegrini (in coppa altri due difensori, a segno Ndicka e Mancini).

Oltre a Dybala, ha usato Soulé, Pellegrini, Baldanzi, Bailey e Dovbyk. Con questi 5 dovrà affrontare le prossime due gare, giovedì a Glasgow contro i Rangers e domenica all’Olimpico contro l’Udinese. A loro si aggiungerà proprio El Shaarawy. L’unico centravanti è Dovbyk, ma non è detto che le giocherà entrambe. A proposito: lui, Baldanzi e Pellegrini dovevano partire la scorsa estate. Adesso devono aiutare questa Roma sterile. Ma il rendimento dei singoli deve lievitare. La Roma gioca. E tira. Tira male, però.