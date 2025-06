La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – La missione di Dybala è essere disponibile per il ritiro di luglio ed essere in piena forma per la seconda parte del ritiro in Inghilterra, i primi di agosto.

Dybala vuole restare a lungo e con convinzione alla Roma. Che per altro ha apprezzato il suo apporto, da infortunato, nel finale di stagione: Paulo non si è perso nulla della sua squadra, all’Olimpico come in trasferta. In più, è pronto a metà luglio a discutere col club un nuovo accordo, allungando di un anno il contratto in scadenza e spalmando l’ingaggio.