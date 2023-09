La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Che Paulo Dybala sia l’uomo vetrina nella Roma lo si sa da tempo, ma ieri è stato anche certificato dal fatto che l’argentino ha parlato a nome della squadra in un evento all’Eur, alla presenza di 400 sponsor del club. E a chi gli chiede della partenza a handicap replica: “Sarà una stagione lunga, ma a marzo vogliamo competere per tante cose. E questo il nostro obiettivo. Abbiamo una squadra forte, giocatori importanti, occorre continuare a migliorare rispetto all’anno scorso. Lo spirito deve essere questo: dare sempre qualcosa in più. Non abbiamo iniziato bene, ma sono stato in situazioni peggiori e poi le cose sono finite bene. Spero che possa essere cosi anche stavolta”.