Dybala alla première di “Seeing Red”, il docu-film dedicato a Luca Cordero di Montezemolo – FOTO

Serata mondana per Paulo Dybala, protagonista fuori dal campo. Come riportato da Tele Radio Stereo, l’attaccante della Roma è stato avvistato alla presentazione di “Seeing Red”, il docu-film che racconta la vita e la carriera di Luca Cordero di Montezemolo.

L’evento si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dopo le tappe di Milano e Londra, dove il documentario ha già riscosso grande successo. “Seeing Red” ripercorre il lungo percorso manageriale di Montezemolo, indissolubilmente legato alla storia della Ferrari e ai suoi campioni più iconici: da Niki Lauda a Michael Schumacher, fino alle sfide che hanno reso leggendario il Cavallino Rampante nel mondo della Formula 1.

Oltre a Dybala, alla serata sono attese numerose personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, per rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti dell’imprenditoria e dello sport italiano.