Dybala accelera: oggi test decisivo, può recuperare per la Fiorentina

Paulo Dybala vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riportato da Il Romanista, la lesione di basso grado alla coscia sinistra, rimediata contro il Torino, è ormai archiviata: gli ultimi controlli hanno dato il via libera al lavoro sul campo e il talento argentino ha ripreso a correre verso il rientro.

Da circa una settimana la Joya ha abbandonato le terapie per tornare a respirare l’erba di Trigoria. Allenamenti personalizzati, carichi progressivi e la costante supervisione dello staff di Gasperini hanno segnato il suo percorso. Anche ieri Dybala non si è fermato: doppia seduta, iniziata al mattino con un lavoro individuale mentre i compagni smaltivano le fatiche di Roma-Verona.

In origine, il piano prevedeva un ritorno soltanto dopo la sosta per le nazionali. Ma le risposte del fisico hanno cambiato la prospettiva, aprendo uno spiraglio per un rientro anticipato.

La prudenza, però, resta la parola d’ordine a Trigoria: nessuno vuole correre rischi, né con Dybala né con Bailey, anch’egli fermo ai box. La differenza è che l’argentino appare più avanti nel recupero, spinto da una voglia incontenibile di tornare. Non è un caso che nelle ultime due gare all’Olimpico, contro Lazio e Verona, abbia comunque voluto condividere lo spogliatoio e la trasferta con i compagni, pur senza essere convocato.

Adesso l’attesa si concentra sul passo decisivo: la panchina. Per conquistarsela serviranno almeno due sedute complete in gruppo. E oggi potrebbe essere la giornata chiave. Nel pomeriggio Gasperini guiderà l’allenamento: se i test fisici e le sensazioni del giocatore daranno esito positivo, la Joya potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra.

L’obiettivo resta chiaro: Firenze, più che il Lille, è il vero traguardo per il ritorno ufficiale di Paulo Dybala.