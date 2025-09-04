Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – “Una Joya è per sempre”: Paulo Dybala e la Roma vogliono prolungare il matrimonio. L’argentino è il simbolo giallorosso dentro e fuori dal campo: maglie più vendute, sponsor, testimonial della Serie A.

Gasperini lo ha già utilizzato nei momenti chiave con Bologna e Pisa e dopo la sosta lo rilancerà da titolare contro Torino e Lazio. La condizione migliora, il feeling col tecnico cresce, e Dybala si sente leader nello spogliatoio, pronto a guidare la squadra con Soulé e a meritarsi un giorno anche la fascia di capitano.