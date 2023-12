Tuttosport (Dar. Marc.) – Paulo Dybala a Torino vuole esserci e i prossimi tre allenamenti scioglieranno i dubbi. Intanto una buona notizia è arrivata ieri alla ripresa dei lavori perché, dopo i due giorni di riposo concessi da Mourinho, il calciatore ha svolto parte del lavoro con il resto dei compagni. La Joya sta facendo il possibile per strappare almeno la convocazione e se i prossimi allenamenti confermeranno le buone sensazioni di ieri, l’obiettivo sarà raggiunto e potrà tornare in uno stadio che lo ha visto protagonista per sette stagioni.

Paulo ha lavorato senza mai fermarsi sia a Trigoria sia a casa anche nei giorni di festa e chi lo ha visto in questi giorni assicura che ormai l’infortunio sia alle spalle. Nella Roma, però, nessuno, a partire da Mourinho, vuole correre rischi inutili. Dall’altra parte la tentazione di utilizzarlo è forte. Difficile però che possa giocare dall’inizio, ecco dunque che i prossimi tre allenamenti non serviranno solo a sciogliere i dubbi intorno alle condizioni dell’ex bianconero, ma anche a capire chi affiancherà Lukaku all’Allianz Stadium.

Tre le soluzioni possibili perché a candidarsi sono Pellegrini, El Shaarawy e Azmoun. Oggi le quotazioni vedono in risalita quelle del capitano giallorosso. Con lui a fare da seconda punta a centrocampo giocherebbe Bove. Per questo, almeno per ora, El Shaarawy e Azmoun rappresentano due carte valide, ma a gara in corsa. Anche perché per caratteristiche, e lo hanno dimostrato, sono giocatori che entrando dalla panchina riescono ad incidere maggiormente grazie alla loro velocità e abilità negli uno contro uno.