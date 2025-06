Paulo Dybala infiamma i social con un post che ha già fatto sognare i tifosi. L’attaccante della Roma ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Paul Pogba, suo ex compagno ai tempi della Juventus, accompagnata da un messaggio sibillino: “La Serie A ti aspetta amico”.

I due stanno svolgendo la preparazione fisica insieme su pista atletica in America.

Il centrocampista francese, è stato squalificato per doping lo scorso 11 settembre 2023, è in attesa di capire il proprio futuro, ma l’invito di Dybala alimenta le voci su un possibile ritorno in Serie A dato che ha finito di scontare la squalifica