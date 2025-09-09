Evan Ferguson continua a lasciare il segno. Dopo l’ultima rete, l’attaccante irlandese è tornato protagonista anche contro l’Armenia, nelle qualificazioni al Mondiale.

Al 57’, palla in area e freddezza da bomber: controllo, tiro e 2-1. Gol che riaccende le speranze dell’Irlanda, a mezz’ora dalla fine, con la squadra di O’Shea che prova a rimettere in piedi la partita.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE