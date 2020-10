Due giocatori della Roma Under 18 positivi al Coronavirus

Nella giornata di ieri sono risultati positivi al tampone anti Covid due giocatori della Roma Under 18. Come riporta Jacopo Aliprandi, tutte le sedute di allenamento previste in giornata sono state annullate (la prima squadra come da programma oggi è a riposo). Lunedì si ripeteranno i test per evitare i falsi positivi, anche in modalità drive in, e si sottoporrà a tampone precauzionale anche la prima squadra. La ripresa degli allenamenti avverrà quindi martedì.

