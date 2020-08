Due baby col Covid, allarme a Trigoria

Il Tempo (E.Zotti) – Allerta Coronavirus a Trigoria. Durante una delle visite di controllo previste dal protocollo sanitario attuato dalla Roma, due giocatori della Primavera sono risultati positivi al tampone a cui è stata sottoposta la squadra di Alberto de Rossi. Reso noto dal club giallorosso tramite un comunicato pubblicato ieri, i giocatori, attualmente asintomatici, sono stati probabilmente contagiati durante una vacanza in Sardegna, a San Teodoro. La società ha subito cancellato la doppia seduta in programma ieri e ha annullato gli allenamenti fino al 24 agosto quando verrà fatto un nuovo ciclo di tamponi. L’allarme è scattato anche in vista della ripresa degli allenamenti della prima squadra. In tal senso, per non correre rischi, il club ha deciso di sanificare nuovamente tutti gli ambienti di Trigoria in vista del 27 agosto, giorno della ripresa per Dzeko e compagni.