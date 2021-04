Dubbio Tomiyasu, oggi la decisione

Il Corriere Dello Sport (D.Cervellati) – Skorupski sì, Tomiyasu più no che sì. Il portiere polacco ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni, tornando a completa disposizione in vista della trasferta contro la Roma, mentre il difensore giapponese ancora non ce l’ha fatta. Nella seduta dell’antivigilia si è allenato a parte e alla fine non dovrebbe essere rischiato contro i giallorossi. La decisione definitiva verrà presa solamente oggi: il polpaccio del 22enne non ha lesioni, è solo affaticato, ma si sta procedendo con prudenza per averlo a disposizione per il successivo impegno contro lo Spezia.

De Silvestri è in vantaggio su Mbaye, mentre Faragò parte titolare a destra. Dall’altra parte ci sarà Dijks, con Soumaoro e Danilo al centro. In avanti rientrerà Palacio dalla squalifica. L’argentino dovrebbe partire dall’inizio con Soriano in trequarti e Barrow a sinistra, con uno tra Skov Olsen e Orsolini a destra. In settimana Sinisa ha provato anche Barrow prima punta con Sansone a sinistra.