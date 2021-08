Dubbio di coppa: Shomurodov insidia Abraham

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) –Mourinho non cambia. La Roma non ha bisogno di fare turnover, i giocatori devono aumentare i minuti per completare il rodaggio. Ieri il tecnico non ha svelato la formazione, ma ha spiegato che solo chi è reduce da infortuni (Veretout) potrebbe riposare.

Questa è una valutazione che lo mi farà prima della partita, dipenderà dalle sensazioni del francese, che se se la sentisse andrebbe in campo senza problemi. Se dovesse risparmiarlo al suo potrebbe giocare Bove o Diawara.

Leggi anche: Non è certo un trofeo minore: vincerlo vale 30 milioni

L’altro dubbio riguarda il centravanti. Se la giocano Abraham e Shomurodov, che probabilmente daranno vita a una staffetta. Abraham ha bisogno di giocare per conoscere meglio i meccanismi della squadra, ha avuto un leggero affaticamento al termine della partita contro la Fiorentina e ieri ha lasciato Trigoria con la borsa del ghiaccio, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Se non ha problemi fisici toccherà a lui.

Per il resto della formazione, per nove undicesimi, non ci sono dubbi, saranno gli stessi che hanno giocato all’andata a Trebisonda e contro la Fiorentina.