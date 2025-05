Il Tempo (G. Calvarese) – Dopo tre ottime direzioni, Simone Sozza inciampa a Bergamo: gestione tecnica confusionaria, soglia del fallo bassa e 28 falli fischiati (14 per parte). Sul piano disciplinare evita cartellini eccessivi, ma manca un’ammonizione per Angelino su De Ketelaere. Il rigore concesso alla Roma per il contatto Pasalic-Koné viene giustamente revocato al monitor, ma restano dubbi sull’uniformità del VAR: contatto lieve, ma simili in passato sono stati giudicati diversamente.

Polemiche nel finale per il fischio anticipato al 94:53: Ranieri protesta e ha ragione, il pallone era uscito ma mancavano 7 secondi allo scadere dei 5’ di recupero e alla Roma è stato negato un angolo.