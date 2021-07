Droni, barriere e pugno duro: il segno di Mou

La Repubblica (M. Pinci) – La curiosità è destinata a restar tale ancora un po’. Come stia vivendo le prime partite della sua Roma Josè Mourinho è un piccolo mistero, nascosto dietro l’oscuramento video dei test contro Montecatini e Ternana. Paolo Tagliavento, l’arbitro delle famose “manette” era a Trigoria con la Ternana, di cui è dirigente, ha trovato un Mourinho pacato, calmo e persino divertente. In campo pochi interventi: qualche applauso alle cose che funzionavano, qualche indicazione sporadica, nessun intervento plateale, mentre l’oramai leggendario drone volteggiava riprendendo fasi di gioco, da mostrare sul maxischermo in allenamento. Per Mourinho, quelle partite erano allenamenti: per questo le ha celato a tutti, giornalisti e tifosi. Ma se le partite le vive come allenamenti, gli allenamenti per il totem di Setubal diventano piccole competizioni agonistiche. Un agonista che alza la temperatura e non ammette distrazioni. Se c’è però una cosa che ad oggi non ha soddisfatto Mourinho è il mercato, che però inizia a mouversi. In arrivo infatti il sostituto di Spinazzola, il mancino Vina costerà 11 milioni più 2.5 di bonus.