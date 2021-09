Tra numeri 9 ci si capisce. Tammy Abraham ha condiviso qualche giorno fa la sua esultanza su Instagram per il primo gol all’Olimpico davanti ai tifosi nella sfida contro il CSKA Sofia, vinta poi per 5-1. Nel post pubblicato è arrivato il commento di Didier Drogba, citato dall’attaccante giallorosso in una recente intervista, che ha scritto: “Complimenti figliolo, ne arriveranno tanti altri“. Insomma un bel gesto di affetto da parte dell’ex centravanti del Chelsea.