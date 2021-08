Il Tempo – Un grave lutto ha colpito l’ex centrocampista di Bayern e Chelsea e della nazionale tedesca, Michael Ballack. Secondo l’emittente portoghese “Tvi”, l’altra notte il figlio Emilio, 18 anni, ha perso la vita dopo un incidente in moto nella penisola di Troia. Il ragazzo, secondo le prime notizie, è rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo di in quad. Emilio era uno dei tre figli di Ballack.